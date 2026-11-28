Coupe de la CAF-J01 : RÃ©sultats des matchs de samedi
28-11-2026
Voici les rÃ©sultats des matches de la premiÃ¨re journÃ©e de la phase de groupes de la Coupe de la ConfÃ©dÃ©ration disputÃ©s ce samedi :
Groupe A :
Raja Casablanca (Maroc) 0-0 AS Kara (Togo)
Classement : Raja Casablanca 1 pt, AS Kara 1 pt, Al Ahly 0 pt, Primeiro de Agosto 0 pt
Groupe B :
AS FAR (Maroc) 3-1 Durban City (Afrique du Sud)
Classement : AS FAR 3 pts, Al Ahli Tripoli 3 pts, Azam FC 0 pt, Durban City 0 pt
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