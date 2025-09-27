Coupe de la CAF : Formation rentrante du Stade Tunisien contre l’AS Snim

27-09-2025

Voici la composition rentrante du Stade Tunisien qui affrontera cet après midi les mauritaniens de l’ASC Snim pour le compte du premier tour retour de la Coupe de la Confédération :

Noureddine Farhati, Hedi Khalfa, Skander Seghaier, Marouane Sahraoui, Aziz Saihi, Amath Ndaw, Mahamat Thiam, Amine Khemissi, Wael Ouerghemmi, Youssef Saafi, Amado Ndiaye.

