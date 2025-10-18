Coupe de la CAF : Formation rentrante du Stade Tunisien contre l’OC Safi

Voici la composition rentrante du Stade Tunisien qui affrontera cet aprÃ¨s midi les marocains de l’OC Safi pour le compte du second tour aller de la Coupe de la ConfÃ©dÃ©ration :

Noureddine Farhati, Hedi Khalfa, Skander Seghaier, Marouane Sahraoui, Aziz Saihi, Mahamat Thiam, Boubacar Junior Camara, Amine Khemissi, Wael Ouerghemmi, Youssef Saafi, Amado Ndiaye.