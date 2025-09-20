Coupe de la CAF : Formation rentrante du Stade Tunisien face à l’ASC Snim

Voici la composition rentrante du Stade Tunisien qui affrontera cet après midi les mauritaniens de l’ASC Snim pour le compte du premier tour aller de la Coupe de la Confédération :

Noureddine Farhati, Hedi Khalfa, Skander Seghaier, Marouane Sahraoui, Aziz Saihi, Amanallah Haboubi, Yusuf Touré, Amine Khemissi, Wael Ouerghemmi, Youssef Saafi, Amado Ndiaye.