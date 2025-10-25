Coupe de la CAF : Formation rentrante du Stade Tunisien face à l’OC Safi

Voici la composition rentrante du Stade Tunisien qui affrontera cet après midi les marocains de l’OC Safi pour le compte du second tour retour de la Coupe de la Confédération :

Noureddine Farhati, Hedi Khalfa, Skander Seghaier, Marouane Sahraoui, Aziz Saihi, Youssef Saafi, Amanallah Haboubi, Firas Aifia, Amine Khemissi, Wael Ouerghemmi, Amado Ndiaye.