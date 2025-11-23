Coupe de la CAF-J01 : Résultats des matchs de dimanche

23-11-2025

Voici les résultats des matches de la première journée de la phase de poules en Coupe de la Confédération disputés ce dimanche :

Groupe A :

Djoliba AC (Mli) 0-1 OC Safi (Mar)

USM Alger (Alg) 3-2 FC San Pedro (Ivo)

Classement : USM Alger 3 pts, OC Safi 3 pts, Djoliba AC 0 pt, FC San Pedro 0 pt

Groupe B :

AS Maniema (Rdc) 2-0 Azam FC (Tan)

Wydad Casablanca (Mar) 3-0 Nairobi United (Ken)

Classement : Wydad Casablanca 3 pts, AS Maniema 3 pts, Azam FC 0 pt, Nairobi United 0 pt

Groupe C :

Stellenbosch (Afs) 1-0 Otoho d’Oyo (Con)

Classement : Chabab Riadhi Belouizdad 3 pts, Stellenbosch 3 pts, Otoho d’Oyo 0 pts, Singida Black Stars 0 pt

Groupe D :

Al Masry (Egy) 2-1 Kaizer Chiefs (Afs)

Zamalek (Egy) 1-0 AS Zesco Utd (Zam)

Classement : Al Masry 3 pts, Zamalek 3 pts, AS Zesco Utd 0 pt, Kaizer Chiefs 0 pt

Fil d'actualités

Coupe de la CAF-J01 : Résultats des matchs de dimanche

23-11-2025

Serie A-J12 : Maignan porte Milan face à l’Inter

23-11-2025

La Liga-J12 : Le Real freiné par Elche

23-11-2025

Premier League-J12 : Arsenal liquide Tottenham

23-11-2025

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

Lire aussi

Coupe de la CAF Coupe de la CAF-J01 : Résultats des matchs de dim
Coupe de la CAF Coupe de la CAF : Voici les matchs au programme de
Coupe de la CAF Coupe de la CAF : Les affiches de la première jou
Coupe de la CAF Coupe de la CAF : Voici les compositions des group

Fil d'actualités

Coupe de la CAF-J01 : Résultats des matchs de dimanche

23-11-2025

Serie A-J12 : Maignan porte Milan face à l’Inter

23-11-2025

La Liga-J12 : Le Real freiné par Elche

23-11-2025

Premier League-J12 : Arsenal liquide Tottenham

23-11-2025

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA redéfinit les

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convoités au pre

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025