Coupe de la CAF-J01 : Résultats des matchs de dimanche
Voici les résultats des matches de la première journée de la phase de poules en Coupe de la Confédération disputés ce dimanche :
Groupe A :
Djoliba AC (Mli) 0-1 OC Safi (Mar)
USM Alger (Alg) 3-2 FC San Pedro (Ivo)
Classement : USM Alger 3 pts, OC Safi 3 pts, Djoliba AC 0 pt, FC San Pedro 0 pt
Groupe B :
AS Maniema (Rdc) 2-0 Azam FC (Tan)
Wydad Casablanca (Mar) 3-0 Nairobi United (Ken)
Classement : Wydad Casablanca 3 pts, AS Maniema 3 pts, Azam FC 0 pt, Nairobi United 0 pt
Groupe C :
Stellenbosch (Afs) 1-0 Otoho d’Oyo (Con)
Classement : Chabab Riadhi Belouizdad 3 pts, Stellenbosch 3 pts, Otoho d’Oyo 0 pts, Singida Black Stars 0 pt
Groupe D :
Al Masry (Egy) 2-1 Kaizer Chiefs (Afs)
Zamalek (Egy) 1-0 AS Zesco Utd (Zam)
Classement : Al Masry 3 pts, Zamalek 3 pts, AS Zesco Utd 0 pt, Kaizer Chiefs 0 pt