Coupe de la CAF-J02 : Les résultats de vendredi
28-11-2025
Voici les résultats des matches de la deuxième journée de la phase de poules en Coupe de la Confédération disputés ce vendredi :
Groupe A :
OC Safi (Mar) 0-1 USM Alger (Alg)
Classement : USM Alger 6 pts, OC Safi 3 pts, Djoliba AC 0 pt, FC San Pedro 0 pt
Groupe B :
Azam FC (Tan) 0-1 Wydad Casablanca (Mar)
Classement : Wydad Casablanca 6 pts, AS Maniema 3 pts, Azam FC 0 pt, Nairobi United 0 pt
Groupe D :
AS Zesco Utd (Zam) 2-3 Al Masry (Egy)
Classement : Al Masry 6 pts, Zamalek 3 pts, AS Zesco Utd 0 pt, Kaizer Chiefs 0 pt
