Coupe de la CAF-J02 : Les résultats de vendredi

Voici les résultats des matches de la deuxième journée de la phase de poules en Coupe de la Confédération disputés ce vendredi :

Groupe A :

OC Safi (Mar) 0-1 USM Alger (Alg)

Classement : USM Alger 6 pts, OC Safi 3 pts, Djoliba AC 0 pt, FC San Pedro 0 pt

Groupe B :

Azam FC (Tan) 0-1 Wydad Casablanca (Mar)

Classement : Wydad Casablanca 6 pts, AS Maniema 3 pts, Azam FC 0 pt, Nairobi United 0 pt

Groupe D :

AS Zesco Utd (Zam) 2-3 Al Masry (Egy)

Classement : Al Masry 6 pts, Zamalek 3 pts, AS Zesco Utd 0 pt, Kaizer Chiefs 0 pt