Coupe de la CAF-J02 : Les résultats de vendredi

28-11-2025

Voici les résultats des matches de la deuxième journée de la phase de poules en Coupe de la Confédération disputés ce vendredi :

Groupe A :
OC Safi (Mar) 0-1 USM Alger (Alg)

Classement : USM Alger 6 pts, OC Safi 3 pts, Djoliba AC 0 pt, FC San Pedro 0 pt

Groupe B :
Azam FC (Tan) 0-1 Wydad Casablanca (Mar)

Classement : Wydad Casablanca 6 pts, AS Maniema 3 pts, Azam FC 0 pt, Nairobi United 0 pt

Groupe D :
AS Zesco Utd (Zam) 2-3 Al Masry (Egy)

Classement : Al Masry 6 pts, Zamalek 3 pts, AS Zesco Utd 0 pt, Kaizer Chiefs 0 pt

Fil d'actualités

Coupe de la CAF-J02 : Les résultats de vendredi

28-11-2025

CL-AFR-J02 : Les résultats des matchs de vendredi

28-11-2025

Coupe arabe des Nations : Ismael Gharbi avec la Tunisie

28-11-2025

Stade Tunisien : Lassaâd Dridi de retour sur le banc

28-11-2025

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

Lire aussi

Coupe de la CAF Coupe de la CAF-J02 : Les résultats de vendredi
Coupe de la CAF Coupe de la CAF : Voici les affiches de la deuxiè
Coupe de la CAF Coupe de la CAF-J01 : Résultats des matchs de dim
Coupe de la CAF Coupe de la CAF : Voici les matchs au programme de

Fil d'actualités

Coupe de la CAF-J02 : Les résultats de vendredi

28-11-2025

CL-AFR-J02 : Les résultats des matchs de vendredi

28-11-2025

Coupe arabe des Nations : Ismael Gharbi avec la Tunisie

28-11-2025

Stade Tunisien : Lassaâd Dridi de retour sur le banc

28-11-2025

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA redéfinit les

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convoités au pre

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025