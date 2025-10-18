Coupe de la CAF : La Stade Tunisien concÃ¨de la dÃ©faite au Maroc

Le Stade Tunisien a concÃ©dÃ© une dÃ©faite (2-0) sur la pelouse de lâ€™Olympic Club de Safi, ce samedi, au stade de la Marche Verte, Ã lâ€™occasion du match aller du second tour prÃ©liminaire de la Coupe de la ConfÃ©dÃ©ration africaine.

Les Stadistes, auteurs dâ€™un match courageux mais plombÃ©s par un arbitrage contestÃ©, devront dÃ©sormais renverser la situation au match retour, prÃ©vu le 25 octobre au stade Hamadi Agrebi de RadÃ¨s.