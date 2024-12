Coupe de la CAF : Le CS Sfaxien battu en Tanzanie !

Le Club Sportif Sfaxien a été battu au terme de son déplacement en Tanzanie où il a affronté Simba SC. Les Noirs et blanc devaient absolument s’imposer pour rester en course et ont marqué par Haj Hassen avant d’être rejoints au score.

En toute fin de match, les locaux ont trouvé le but de la victoire. Avec zéro point et une dernière place dans le groupe, les joueurs de Dos Santos auront besoin d’un miracle pour espérer se qualifier. Lors de la prochaine journée, ils recevront Simba SC à Rades.

GnetNews