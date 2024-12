Coupe de la CAF : Le CSS tombe en Angola, le CS Constantine s’envole

Battu à Rades par le CS Constantine, le Club Sportif Sfaxien vient d’encaisser une deuxième défaite. Pour le compte de la deuxième journée de la Coupe de la CAF, les Noirs et blancs se sont inclinés en Angola face à Bravos do Maquis (3/2). Les buts du CSS ont été marqués par Dhaoui et Haj Hassen.

Après cette défaite, les joueurs de Dos Santos sont derniers de leur groupe. Le CS Constantine, vainqueur ce soir de Simba FC est leader avec six points au compteur. Lors des deux prochaines journées, les Noirs et blancs affronteront Simba FC.

GnetNews