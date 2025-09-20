Coupe de la CAF : Le Stade Tunisien prend.optoo

20-09-2025

Dans le cadre du premier tour aller de la Coupe de la Confédération CAF, le Stade Tunisien a dominé l’ASC Snim ce samedi à Radès, s’imposant sur le score de 2-0.

Le premier but est intervenu dès la 13ème minute, signé Aminallah Haboubi qui a su ouvrir le score pour les Stadistes.

Dix minutes plus tard, Amado Ndiaye a doublé la mise d’une belle déviation après un centre d’Amine Khemissi (21e).

