Coupe de la CAF : Le Stade Tunisien qualifié

27-09-2025

Le Stade Tunisien a validé son billet pour le deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération après avoir tenu en échec l’ASC Snim à Nouadhibou (0-0), ce samedi. 

Vainqueurs 2-0 à l’aller au Bardo, les Stadistes ont fait le nécessaire pour préserver leur avantage et poursuivre leur aventure africaine.

