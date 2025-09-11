Coupe de la CAF : Le tableau des rencontres du premier tour

Voici le programme complet des matches du premier tour aller de la Coupe de la ConfÃ©dÃ©ration :

Stade Tunisien (Tunisie) – ASC Snim (Mauritanie)

Al Ahli Madani (Soudan) – Etoile Sportive du Sahel (Tunisie)

NEC FC (Ouganda) – Nairobi United FC (Kenya)

ASN Nigelec (Niger) – OC Safi (Maroc)

Asante Kotoko (Ghana) – Kwara United (Nigeria)

GÃ©nÃ©ration Foot (SÃ©nÃ©gal) – AF Amadou Diallo (CÃ´te dâ€™Ivoire)

Bhantal FC (Sierra Leone) – Hafia FC (GuinÃ©e)

USFA (Burkina Faso) – AS Gbohloe-su (Togo)

Abia Warriors (Nigeria) – Djoliba AC de Bamako (Mali)

Aigle Royal (Cameroun) – FC San Pedro (CÃ´te dâ€™Ivoire)

Black Man Warrior (Liberia) – Coton Sport (BÃ©nin)

Dekadaha FC (Somalie) – Al Zamalek Umr. (Soudan)

Wolitta Dicha SC (Ethiopie) – Al Ittihad (Libye)

AS Port (Djibouti) – KMKM SC (Zanzibar)

El Merriekh FC Bentiu (Sud Soudan) – Azam FC (Tanzanie)

Flambeau du Centre (Burundi) – Al Akhdhar (Libye)

Rayon Sport FC (Rwanda) – Singida Black Stars (Tanzanie)

Foresters FC (Seychelles) – FC 15 Agosto (GuinÃ©e Equatoriale)

FC 105 (Gabon) – Zesco United (Zambie)

Mighty Wanderers (Malawi) – Jwaneng Galaxy (Botswana)

RD Congo 2* (RD Congo) – Djabal FC (Comores)

Kabuscorp de Palanca (Angola) – Kaizer Chiefs (Afrique du Sud)

RD Congo 1* (RD Congo) – Pamplemousses (Maurice)

Young Africans FC (Namibie) – Royal Leopards (Eswatini)

Ferroviario de Maputo (Mozambique) – AS Fanalamanga (Madagascar)

CD 1ero de Agosto (Angola) – AS OtohÃ´ (Congo)

Le premier tour prÃ©liminaire aura lieu les 19-21 septembre et 26-28 septembre.

* Les deux reprÃ©sentants de la RD Congo devraient Ãªtre connus dans les prochains heures