Coupe de la CAF : Le tableau des rencontres du premier tour
Voici le programme complet des matches du premier tour aller de la Coupe de la ConfÃ©dÃ©ration :
Stade Tunisien (Tunisie) – ASC Snim (Mauritanie)
Al Ahli Madani (Soudan) – Etoile Sportive du Sahel (Tunisie)
NEC FC (Ouganda) – Nairobi United FC (Kenya)
ASN Nigelec (Niger) – OC Safi (Maroc)
Asante Kotoko (Ghana) – Kwara United (Nigeria)
GÃ©nÃ©ration Foot (SÃ©nÃ©gal) – AF Amadou Diallo (CÃ´te dâ€™Ivoire)
Bhantal FC (Sierra Leone) – Hafia FC (GuinÃ©e)
USFA (Burkina Faso) – AS Gbohloe-su (Togo)
Abia Warriors (Nigeria) – Djoliba AC de Bamako (Mali)
Aigle Royal (Cameroun) – FC San Pedro (CÃ´te dâ€™Ivoire)
Black Man Warrior (Liberia) – Coton Sport (BÃ©nin)
Dekadaha FC (Somalie) – Al Zamalek Umr. (Soudan)
Wolitta Dicha SC (Ethiopie) – Al Ittihad (Libye)
AS Port (Djibouti) – KMKM SC (Zanzibar)
El Merriekh FC Bentiu (Sud Soudan) – Azam FC (Tanzanie)
Flambeau du Centre (Burundi) – Al Akhdhar (Libye)
Rayon Sport FC (Rwanda) – Singida Black Stars (Tanzanie)
Foresters FC (Seychelles) – FC 15 Agosto (GuinÃ©e Equatoriale)
FC 105 (Gabon) – Zesco United (Zambie)
Mighty Wanderers (Malawi) – Jwaneng Galaxy (Botswana)
RD Congo 2* (RD Congo) – Djabal FC (Comores)
Kabuscorp de Palanca (Angola) – Kaizer Chiefs (Afrique du Sud)
RD Congo 1* (RD Congo) – Pamplemousses (Maurice)
Young Africans FC (Namibie) – Royal Leopards (Eswatini)
Ferroviario de Maputo (Mozambique) – AS Fanalamanga (Madagascar)
CD 1ero de Agosto (Angola) – AS OtohÃ´ (Congo)
Le premier tour prÃ©liminaire aura lieu les 19-21 septembre et 26-28 septembre.
* Les deux reprÃ©sentants de la RD Congo devraient Ãªtre connus dans les prochains heures