Coupe de la CAF : Les affiches de la première journée

17-11-2025

Voici le programme de la première journée de la phase de poules en Coupe de la Confédération :

Groupe A :

23 novembre : Djoliba AC (Mli) 17h00 OC Safi (Mar)

23 novembre : USM Alger (Alg) 20h00 FC San Pedro (Ivo)

Groupe B :

23 novembre : AS Maniema (Rdc) 14h00 Azam FC (Tan)

23 novembre : Wydad Casablanca (Mar) 20h00 Nairobi United (Ken)

Groupe C :

22 novembre : Chabab Riadhi Belouizdad (Alg) 20h00 Singida Black Stars (Tan)

23 novembre : Stellenbosch (Afs) 14h00 Otoho d’Oyo (Con)

Groupe D :

23 novembre : Al Masry (Egy) 17h00 Kaizer Chiefs (Afs)

23 novembre : Zamalek (Egy) 20h00 AS Zesco Utd (Zam)

Fil d'actualités

ELIM-CM26-Zone EURO : Les Pays-Bas et l’Allemagne qualifiés

17-11-2025

Handball : Dates et horaires des matchs de la 15ème journée

17-11-2025

CL-AFR : Voici le programme complet de la première journée

17-11-2025

ES Tunis : Accord trouvé avec Youssef Msakni

17-11-2025

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

Lire aussi

Coupe de la CAF Coupe de la CAF : Les affiches de la première jou
Coupe de la CAF Coupe de la CAF : Voici les compositions des group
Coupe de la CAF Coupe de la CAF : L’Etoile salue la compéti
Coupe de la CAF Formation rentrante de l’ES Sahel face à Na

Fil d'actualités

ELIM-CM26-Zone EURO : Les Pays-Bas et l’Allemagne qualifiés

17-11-2025

Handball : Dates et horaires des matchs de la 15ème journée

17-11-2025

CL-AFR : Voici le programme complet de la première journée

17-11-2025

ES Tunis : Accord trouvé avec Youssef Msakni

17-11-2025

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA redéfinit les

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convoités au pre

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025