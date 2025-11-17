Coupe de la CAF : Les affiches de la première journée

Voici le programme de la première journée de la phase de poules en Coupe de la Confédération :

Groupe A :

23 novembre : Djoliba AC (Mli) 17h00 OC Safi (Mar)

23 novembre : USM Alger (Alg) 20h00 FC San Pedro (Ivo)

Groupe B :

23 novembre : AS Maniema (Rdc) 14h00 Azam FC (Tan)

23 novembre : Wydad Casablanca (Mar) 20h00 Nairobi United (Ken)

Groupe C :

22 novembre : Chabab Riadhi Belouizdad (Alg) 20h00 Singida Black Stars (Tan)

23 novembre : Stellenbosch (Afs) 14h00 Otoho d’Oyo (Con)

Groupe D :

23 novembre : Al Masry (Egy) 17h00 Kaizer Chiefs (Afs)

23 novembre : Zamalek (Egy) 20h00 AS Zesco Utd (Zam)