Coupe de la CAF : Les affiches de la première journée
17-11-2025
Voici le programme de la première journée de la phase de poules en Coupe de la Confédération :
Groupe A :
23 novembre : Djoliba AC (Mli) 17h00 OC Safi (Mar)
23 novembre : USM Alger (Alg) 20h00 FC San Pedro (Ivo)
Groupe B :
23 novembre : AS Maniema (Rdc) 14h00 Azam FC (Tan)
23 novembre : Wydad Casablanca (Mar) 20h00 Nairobi United (Ken)
Groupe C :
22 novembre : Chabab Riadhi Belouizdad (Alg) 20h00 Singida Black Stars (Tan)
23 novembre : Stellenbosch (Afs) 14h00 Otoho d’Oyo (Con)
Groupe D :
23 novembre : Al Masry (Egy) 17h00 Kaizer Chiefs (Afs)
23 novembre : Zamalek (Egy) 20h00 AS Zesco Utd (Zam)
