Coupe de la CAF : Les arbitres des matchs de l’Etoile et du Stade Tunisien

06-09-2025

La Confédération Africaine de Football a communiqué l’identité des arbitres centraux qui dirigeront les matches aller de l’Etoile Sportive du Sahel et du Stade Tunisien au premier tour de la Coupe de la Confédération.

Le 20 septembre au stade Dar Es Salam en Tanzanie, les soudanais d’Al Ahli Madani recevront la formation étoilée.

Ce match sera dirigé par l’arbitre congolais Louis Mwamba Masangune.

Le même jour au stade Hamadi Agrebi de Rades, le Stade Tunisien recevra les mauritaniens de l’ASC Snim.

Cette rencontre sifflée par l’arbitre ghanéen Collins Amoah Reginald.

Les matches retour de ces deux confrontations auront lieu une semaine plus tard.

