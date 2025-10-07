Coupe de la CAF : Les arbitres des matchs du Stade Tunisien et de l’ES Sahel

07-10-2025

La Confédération Africaine de Football a communiqué l’identité des arbitres qui dirigeront les matches aller du Stade Tunisien et de l’Etoile Sportive du Sahel au second tour de la Coupe de la Confédération.

Matches aller :

Samedi 18 octobre :

Stade La Marche Verte : OC Safi (Maroc) – Stade Tunisien

Arbitre : Mahmoud El Banna (Egypte)

Dimanche 19 octobre :

Nairobi : Nairobi United (Kenya) – Etoile du Sahel

Arbitre : Lebalang Martin Mokete (Lesotho)

Matches retour :

Samedi 25 octobre :

Stade Hamadi Agrebi de Rades : Stade Tunisien – OC Safi (Maroc)

Samedi 25 octobre :

Stade olympique de Sousse : Etoile du Sahel – Nairobi United (Kenya)

