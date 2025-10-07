Coupe de la CAF : Les arbitres des matchs du Stade Tunisien et de l’ES Sahel
07-10-2025
La Confédération Africaine de Football a communiqué l’identité des arbitres qui dirigeront les matches aller du Stade Tunisien et de l’Etoile Sportive du Sahel au second tour de la Coupe de la Confédération.
Matches aller :
Samedi 18 octobre :
Stade La Marche Verte : OC Safi (Maroc) – Stade Tunisien
Arbitre : Mahmoud El Banna (Egypte)
Dimanche 19 octobre :
Nairobi : Nairobi United (Kenya) – Etoile du Sahel
Arbitre : Lebalang Martin Mokete (Lesotho)
Matches retour :
Samedi 25 octobre :
Stade Hamadi Agrebi de Rades : Stade Tunisien – OC Safi (Maroc)
Samedi 25 octobre :
Stade olympique de Sousse : Etoile du Sahel – Nairobi United (Kenya)
