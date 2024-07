Coupe de la CAF : Les probables adversaires su Stade Tunisien et du CS Sfaxien

Voici le programme des matches aux deux premiers tours préliminaires de la Coupe de la Confédération pour le Stade Tunisien et le Club Sportif Sfaxien :

Coupe de la Confédération :

Stade Tunisien :

1er tour : Jamus FC Juba (Soudan du Sud) Vs Stade Tunisien

2ème tour : Vainqueur [Jamus FC Juba (Soudan du Sud) Vs Stade Tunisien)] Vs USM Alger

Club Sportif Sfaxien :

2ème tour : [Horseed FC (Somalie) Vs Rukinzo FC (Burundi)] Vs Club Sportif Sfaxien