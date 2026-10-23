Coupe de la CAF : Les résultats des matchs de vendredi
23-10-2026
Voici les résultats des rencontres du second tour préliminaire retour de la Coupe de la Confédération disputées ce vendredi :
Kaizer Chiefs (Afs) 1-0 (TAB 2-3) Red Arrows FC (Zam) (aller 0-1)
Primeiro de Agosto (Ang) 1-0 DC Virunga (RDC) (aller 2-1)
Raja Casablanca (Mar) 2-0 El Kanemi Warriors (Nga) (aller 2-2)
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