Coupe de la CAF : Les résultats des matchs de vendredi

23-10-2026

Voici les résultats des rencontres du second tour préliminaire retour de la Coupe de la Confédération disputées ce vendredi :

Kaizer Chiefs (Afs) 1-0 (TAB 2-3) Red Arrows FC (Zam) (aller 0-1)

Primeiro de Agosto (Ang) 1-0 DC Virunga (RDC) (aller 2-1)

Raja Casablanca (Mar) 2-0 El Kanemi Warriors (Nga) (aller 2-2)

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