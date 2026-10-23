Handball-J08 : L’Esperance s’offre le premier derby de la saison
23-10-2026
Voici les résultats des deux matches de la 8ème journée du championnat Elites de handball disputés ce vendredi :
Espérance de Tunis 30-25 Club Africain
CS Sakiet Ezzit 26-28 BS Beni Khiar
Classement :
1- Espérance de Tunis 24 pts (+1)
2- Club Africain 20 pts (+1)
3- BS Beni Khiar 20 pts (+1)
4- Etoile du Sahel 19 pts
5- CS Sakiet Ezzit 19 pts (+1)
6- SC Moknine 15 pts
7- CHB Jemmel 12 pts
8- EM Mahdia 11 pts
9- AS Hammamet 11 pts
10- El Menzah Sport 9 pts
11- AS Téboulba 9 pts
12- US Témimienne 7 pts
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