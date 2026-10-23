Handball-J08 : L’Esperance s’offre le premier derby de la saison

23-10-2026

Voici les résultats des deux matches de la 8ème journée du championnat Elites de handball disputés ce vendredi : 

Espérance de Tunis 30-25 Club Africain

CS Sakiet Ezzit 26-28 BS Beni Khiar

Classement :

1- Espérance de Tunis 24 pts (+1)

2- Club Africain 20 pts (+1)

3- BS Beni Khiar 20 pts (+1)

4- Etoile du Sahel 19 pts

5- CS Sakiet Ezzit 19 pts (+1)

6- SC Moknine 15 pts

7- CHB Jemmel 12 pts

8- EM Mahdia 11 pts

9- AS Hammamet 11 pts

10- El Menzah Sport 9 pts

11- AS Téboulba 9 pts

12- US Témimienne 7 pts

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