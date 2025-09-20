Coupe de la CAF : L’Etoile battue en Tanzanie

20-09-2025

Dans le cadre du premier tour aller de la Coupe de la Confédération, l’Etoile du Sahel s’est inclinée à Dar Es Salaam devant Al Ahli Madani ce samedi 20 septembre 2025, sur le score de 1-0.

Le seul but de la rencontre a été inscrit à la 85ème minute par Khaled Sanja, permettant aux Soudanais de prendre un avantage précieux avant le match retour.

