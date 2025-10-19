Coupe de la CAF : L’Etoile concÃ¨de la dÃ©faite Ã Nairobi
19-10-2025
Lâ€™Etoile Sportive du Sahel a concÃ©dÃ© une dÃ©faite 2-0 face Ã Nairobi United ce dimanche, lors du match aller du second tour prÃ©liminaire de la Coupe de la ConfÃ©dÃ©ration, disputÃ© au complexe Ulinzi Sports de Nairobi.
Lâ€™Etoile du Sahel devra dÃ©sormais renverser la situation lors du match retour, prÃ©vu le samedi 25 octobre au stade olympique de Sousse.
