Coupe de la CAF : L’Etoile élimine Al Ahli Madani

L’Etoile Sportive du Sahel a validé son ticket pour le deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération en s’imposant largement 3-0 face aux Soudanais d’Al Ahli Madani, ce samedi au stade olympique de Sousse. Les buts ont été inscrits par Anane, Ghedamssi et Ben Choug.

Battus 1-0 à l’aller, les Sahéliens ont su renverser la situation pour poursuivre leur parcours continental.