Coupe de la CAF : L’Etoile salue la compétition

L’Etoile Sportive du Sahel a vécu une soirée frustrante au stade olympique de Sousse, ce dimanche 26 octobre, malgré une victoire 2-0 face aux Kényans de Nairobi United.

Battus sur le même score à l’aller (0-2), les hommes de Mohamed Ali Nafkha ont pourtant tout donné pour renverser la situation, avant de s’incliner 6-7 aux tirs au but, quittant ainsi prématurément la Coupe de la Confédération africaine.