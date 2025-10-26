Coupe de la CAF : L’Etoile salue la compétition
26-10-2025
L’Etoile Sportive du Sahel a vécu une soirée frustrante au stade olympique de Sousse, ce dimanche 26 octobre, malgré une victoire 2-0 face aux Kényans de Nairobi United.
Battus sur le même score à l’aller (0-2), les hommes de Mohamed Ali Nafkha ont pourtant tout donné pour renverser la situation, avant de s’incliner 6-7 aux tirs au but, quittant ainsi prématurément la Coupe de la Confédération africaine.
