Coupe de la CAF : Programme complet du deuxième tour
05-10-2025
Voici le programme complet des matches du deuxième tour de la Coupe de la Confédération :
Nairobi United (Ken) – Etoile du Sahel (Tun)
OC Safi (Mar) – Stade Tunisien (Tun)
AF Amadou Diallo (Ivo) – USM Alger (Ag)
Hafia FC (Gui) – Chabab Riadhi Belouizdad (Alg)
Asante Kotoko (Gha) – Wydad Casablanca (Mar)
Dekedda FC (Som) – Zamalek (Egy)
Al Ittihad (Lby) – Al Masry (Egy)
US Forces Armées (Bfa) – Djoliba AC (Mli)
FC San Pedro (Ivo) – Coton FC (Ben)
KMKM (Zan) – Azam FC (Tan)
Flambeau du Centre (Bur) – Singida Black Stars (Tan)
15 de Agosto (Geq) – Stellenbosch (Afs)
Zesco Utd (Zam) – Jwaneng Galaxy (Bot)
Ferroviario Maputo (Moz) – AS Otoho d’Oyo (Con)
AS Simba (Rdc) – Kaizer Chiefs (Afs)
AS Maniema (Rdc) – Royal Leopards (Esw)
