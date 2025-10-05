Coupe de la CAF : Programme complet du deuxième tour

Voici le programme complet des matches du deuxième tour de la Coupe de la Confédération :

Nairobi United (Ken) – Etoile du Sahel (Tun)

OC Safi (Mar) – Stade Tunisien (Tun)

AF Amadou Diallo (Ivo) – USM Alger (Ag)

Hafia FC (Gui) – Chabab Riadhi Belouizdad (Alg)

Asante Kotoko (Gha) – Wydad Casablanca (Mar)

Dekedda FC (Som) – Zamalek (Egy)

Al Ittihad (Lby) – Al Masry (Egy)

US Forces Armées (Bfa) – Djoliba AC (Mli)

FC San Pedro (Ivo) – Coton FC (Ben)

KMKM (Zan) – Azam FC (Tan)

Flambeau du Centre (Bur) – Singida Black Stars (Tan)

15 de Agosto (Geq) – Stellenbosch (Afs)

Zesco Utd (Zam) – Jwaneng Galaxy (Bot)

Ferroviario Maputo (Moz) – AS Otoho d’Oyo (Con)

AS Simba (Rdc) – Kaizer Chiefs (Afs)

AS Maniema (Rdc) – Royal Leopards (Esw)