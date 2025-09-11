Coupe de la CAF : Un match confiÃ© Ã un trio arbitral tunisien
11-09-2025
La ConfÃ©dÃ©ration Africaine de Football a dÃ©signÃ© des arbitres tunisiens pour la rencontre retour du premier tour de la Coupe de la ConfÃ©dÃ©ration qui opposera les congolais de l’AS OtohÃ´ aux angolais du CD 1ero de Agosto.
Cette rencontre sera disputÃ©e le 28 septembre prochain au Congo.
L’arbitre centrale de ce match sera Naim Hosni.
Hosni sera assistÃ© par Aymen Ismail et Wael Hannachi.
L’arbitre remplaÃ§ant de la rencontre sera Amir Loussif.
