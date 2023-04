Coupe de la CAF : Voici le programme des quarts de finale

Les rencontres des quarts de finale aller de la Coupe de la Confédération auront lieu ce dimanche 23 avril selon le programme suivant :

Rivers United (Nigeria) 14h00 Young Africans (Tanzanie)

US Monastir (Tunisie) 17h00 ASEC Mimosas (Côté d’Ivoire)

Pyramids (Egypte) 17h00 Marumo Gallants (Afrique du Sud)

USM Alger (Algérie) 20h00 AS FAR Rabat (Maroc)