Coupe de la CAF : Voici les adversaires de l’USBG et du CSS

L’Union Sportive de Ben Guerdane affrontera l’AS Police du Niger lors du tour préliminaire de la coupe de la CAF. Le match aller est prévu entre le 10 et le 12 septembre au stade 7 mars tandis que le match retour se jouera une semaine plus tard au Niger. En cas de qualification, l’USBG sera opposée à la RS Berkane.

Exempté du tour préliminaire, le Club Sportif Sfaxien jouera face au vainqueur entre Ashanti Golden Boys Siguiri (Guinée) et Bayelsa UTD FC (Nigéria). A noter que l’aller se jouera entre le 15 et le 17 octobre et le retour aura lieu une semaine après.

GnetNews