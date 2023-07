Coupe de la CAF : Voici les adversaires du CA et de l’OB

Voici le programme de l’Olympique de Béja et du Club Africain aux tours préliminaires de la Coupe de la Confédération :

1er tour :

Olympique de Béja Vs Abo Selim (Libye)

2ème tour :

[Bahir Dar City (Ethiopie) Vs Azam FC (Tanzanie)] Vs Club Africain

[Olympique de Béja Vs Abo Selim (Libye)] Vs Kampala Capital City (Ouganda)