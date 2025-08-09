Coupe de la CAF : Voici les adversaires du Stade Tunisien et de l’ES Sahel

Voici le programme complet des matches du premier tour de la Coupe de la Confédération :

Stade Tunisien (Tunisie) – ASC Snim (Mauritanie)

Al Ahli Madani (Soudan) – Etoile Sportive du Sahel (Tunisie)

NEC FC (Ouganda) – Nairobi United FC (Kenya)

ASN Nigelec (Niger) – OC Safi (Maroc)

Asante Kotoko (Ghana) – Kwara United (Nigeria)

Génération Foot (Sénégal) – AF Amadou Diallo (Côte d’Ivoire)

Bhantal FC (Sierra Leone) – Hafia FC (Guinée)

USFA (Burkina Faso) – AS Gbohloe-su (Togo)

Abia Warriors (Nigeria) – Djoliba AC de Bamako (Mali)

Aigle Royal (Cameroun) – FC San Pedro (Côte d’Ivoire)

Black Man Warrior (Liberia) – Coton Sport (Bénin)

Dekadaha FC (Somalie) – Al Zamalek Umr. (Soudan)

Wolitta Dicha SC (Ethiopie) – Libye 2 (Libye)

AS Port (Djibouti) – KMKM SC (Zanzibar)

El Merriekh FC Bentiu (Sud Soudan) – Azam FC (Tanzanie)

Flambeau du Centre (Burundi) – Libye 1 (Libye)

Rayon Sport FC (Rwanda) – Singida Black Stars (Tanzanie)

Foresters FC (Seychelles) – FC 15 Agosto (Guinée Equatoriale)

FC 105 (Gabon) – Zesco United (Zambie)

Mighty Wanderers (Malawi) – Jwaneng Galaxy (Botswana)

RD Congo 2 (RD Congo) – Djabal FC (Comores)

Kabuscorp de Palanca (Angola) – Kaizer Chiefs (Afrique du Sud)

RD Congo 1 (RD Congo) – Pamplemousses (Maurice)

Young Africans FC (Namibie) – Royal Leopards (Eswatini)

Ferroviario de Maputo (Mozambique) – AS Fanalamanga (Madagascar)

CD 1ero de Agosto (Angola) – AS Otohô (Congo)

Le premier tour préliminaire aura lieu les 19-21 septembre et 26-28 septembre.