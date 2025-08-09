Coupe de la CAF : Voici les adversaires du Stade Tunisien et de l’ES Sahel
Voici le programme complet des matches du premier tour de la Coupe de la Confédération :
Stade Tunisien (Tunisie) – ASC Snim (Mauritanie)
Al Ahli Madani (Soudan) – Etoile Sportive du Sahel (Tunisie)
NEC FC (Ouganda) – Nairobi United FC (Kenya)
ASN Nigelec (Niger) – OC Safi (Maroc)
Asante Kotoko (Ghana) – Kwara United (Nigeria)
Génération Foot (Sénégal) – AF Amadou Diallo (Côte d’Ivoire)
Bhantal FC (Sierra Leone) – Hafia FC (Guinée)
USFA (Burkina Faso) – AS Gbohloe-su (Togo)
Abia Warriors (Nigeria) – Djoliba AC de Bamako (Mali)
Aigle Royal (Cameroun) – FC San Pedro (Côte d’Ivoire)
Black Man Warrior (Liberia) – Coton Sport (Bénin)
Dekadaha FC (Somalie) – Al Zamalek Umr. (Soudan)
Wolitta Dicha SC (Ethiopie) – Libye 2 (Libye)
AS Port (Djibouti) – KMKM SC (Zanzibar)
El Merriekh FC Bentiu (Sud Soudan) – Azam FC (Tanzanie)
Flambeau du Centre (Burundi) – Libye 1 (Libye)
Rayon Sport FC (Rwanda) – Singida Black Stars (Tanzanie)
Foresters FC (Seychelles) – FC 15 Agosto (Guinée Equatoriale)
FC 105 (Gabon) – Zesco United (Zambie)
Mighty Wanderers (Malawi) – Jwaneng Galaxy (Botswana)
RD Congo 2 (RD Congo) – Djabal FC (Comores)
Kabuscorp de Palanca (Angola) – Kaizer Chiefs (Afrique du Sud)
RD Congo 1 (RD Congo) – Pamplemousses (Maurice)
Young Africans FC (Namibie) – Royal Leopards (Eswatini)
Ferroviario de Maputo (Mozambique) – AS Fanalamanga (Madagascar)
CD 1ero de Agosto (Angola) – AS Otohô (Congo)
Le premier tour préliminaire aura lieu les 19-21 septembre et 26-28 septembre.