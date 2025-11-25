Coupe de la CAF : Voici les affiches de la deuxième journée
Voici le programme des matches de la deuxième journée de la phase de poules en Coupe de la Confédération prévus cette semaine:
Groupe A :
28 novembre : OC Safi (Mar) 20h00 USM Alger (Alg)
30 novembre : FC San Pedro (Ivo) 17h00 Djoliba AC (Mli)
Classement : USM Alger 3 pts, OC Safi 3 pts, Djoliba AC 0 pt, FC San Pedro 0 pt
Groupe B :
28 novembre : Azam FC (Tan) 17h00 Wydad Casablanca (Mar)
30 novembre : Nairobi United (Ken) 14h00 AS Maniema (Rdc)
Classement : Wydad Casablanca 3 pts, AS Maniema 3 pts, Azam FC 0 pt, Nairobi United 0 pt
Groupe C :
29 novembre : Otoho d’Oyo (Con) 14h00 Chabab Riadhi Belouizdad (Alg)
30 novembre : Singida Black Stars (Tan) 17h00 Stellenbosch (Afs)
Classement : Chabab Riadhi Belouizdad 3 pts, Stellenbosch 3 pts, Otoho d’Oyo 0 pts, Singida Black Stars 0 pt
Groupe D :
30 novembre : Kaizer Chiefs (Afs) 14h00 Zamalek (Egy)
30 novembre : AS Zesco Utd (Zam) 14h00 Al Masry (Egy)
Classement : Al Masry 3 pts, Zamalek 3 pts, AS Zesco Utd 0 pt, Kaizer Chiefs 0 pt