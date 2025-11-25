Coupe de la CAF : Voici les affiches de la deuxième journée

25-11-2025

Voici le programme des matches de la deuxième journée de la phase de poules en Coupe de la Confédération prévus cette semaine:

Groupe A :
28 novembre : OC Safi (Mar) 20h00 USM Alger (Alg)
30 novembre : FC San Pedro (Ivo) 17h00 Djoliba AC (Mli)

Classement : USM Alger 3 pts, OC Safi 3 pts, Djoliba AC 0 pt, FC San Pedro 0 pt

Groupe B :
28 novembre : Azam FC (Tan) 17h00 Wydad Casablanca (Mar)
30 novembre : Nairobi United (Ken) 14h00 AS Maniema (Rdc)

Classement : Wydad Casablanca 3 pts, AS Maniema 3 pts, Azam FC 0 pt, Nairobi United 0 pt

Groupe C :
29 novembre : Otoho d’Oyo (Con) 14h00 Chabab Riadhi Belouizdad (Alg)
30 novembre : Singida Black Stars (Tan) 17h00 Stellenbosch (Afs)

Classement : Chabab Riadhi Belouizdad 3 pts, Stellenbosch 3 pts, Otoho d’Oyo 0 pts, Singida Black Stars 0 pt

Groupe D :
30 novembre : Kaizer Chiefs (Afs) 14h00 Zamalek (Egy)
30 novembre : AS Zesco Utd (Zam) 14h00 Al Masry (Egy)

Classement : Al Masry 3 pts, Zamalek 3 pts, AS Zesco Utd 0 pt, Kaizer Chiefs 0 pt

Fil d'actualités

Mondial 2026 : La Tunisie dans le pot 3

25-11-2025

Coupe arabe des Nations : Le calendrier de la Tunisie

25-11-2025

Coupe de la CAF : Voici les affiches de la deuxième journée

25-11-2025

CL-AFR : Voici le programme de la deuxième journée

25-11-2025

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

Lire aussi

Coupe de la CAF Coupe de la CAF : Voici les affiches de la deuxiè
Coupe de la CAF Coupe de la CAF-J01 : Résultats des matchs de dim
Coupe de la CAF Coupe de la CAF : Voici les matchs au programme de
Coupe de la CAF Coupe de la CAF : Les affiches de la première jou

Fil d'actualités

Mondial 2026 : La Tunisie dans le pot 3

25-11-2025

Coupe arabe des Nations : Le calendrier de la Tunisie

25-11-2025

Coupe de la CAF : Voici les affiches de la deuxième journée

25-11-2025

CL-AFR : Voici le programme de la deuxième journée

25-11-2025

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA redéfinit les

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convoités au pre

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025