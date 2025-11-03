Coupe de la CAF : Voici les compositions des groupes

03-11-2025

Nabil Kouki et Al Masry retrouveront sur leur route le Zamalek en phase de poules de la Coupe de la Confédération.

A l’issue du tirage au sort effectué aujourd’hui, ces deux clubs se retrouveront dans le groupe D.

Voici la composition des groupes pour cette phase en Coupe de la Confédération :

Groupe A : USM Alger (Alg), Djoliba AC (Mli), OC Safi (Mar), FC San Pedro (Ivo)

Groupe B : Wydad Casablanca (Mar), AS Maniema (Rdc), Azam FC (Tan), Nairobi United (Ken)

Groupe C : Chabab Riadhi Belouizdad (Alg), Stellenbosch (Afs), Otoho d’Oyo (Con), Singida Black Stars (Tan)

Groupe D : Zamalek (Egy), Al Masry (Egy), Kaizer Chiefs (Afs), AS Zesco Utd (Zam)

Les matches de cette phase de poules seront disputés selon le programme suivant :

1ère journée : 23 novembre

2ème journée : 30 novembre

3ème journée : 25 janvier

4ème journée : 01er février

5ème journée : 08 février

6ème journée : 15 février

