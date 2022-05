Coupe de Tunisie : ES Sahel-Club Africain en seizièmes de finale

Le tirage au sort des seizièmes de finale de la Coupe de Tunisie 2021/2022 a été effectué lundi soir. Le plus grande affiche sera ES Sahel – Club Africain. Voici les autres confrontations.

US Ben Guerdane – AS Sebikha

US Tataouine – Makarem Mahdia

Medzej El Beb – US Monastir

Club Sportif Takelsa – Etoile Sportive El Fahs

As Solimane – ES Zarzis

ES Metlaoui – CS Sfaxien

ESH Sousse – AS Rejiche

JS Majel – CS Msaken

Zitouna Sports Chammakh – ES Tunis

CSH Lif – Morjane Sports Tabarka

CS Chebba – Olympique de Beja

CA Bizertin – Stade Tunisien

ES Krib – AS KAsserine

AS Marsa – Union Carthaginoise

Es Haffouz – Essor Sportif

