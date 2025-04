Coupe de Tunisie : Le tableau des rencontre des seizièmes de finale

Voici le programme des matches des 16èmes de finale de la Coupe de Tunisie :

Jeudi 03 avril :

CS Khenis 14h00 JS Mannouba

Samedi 05 avril :

US Ben Guerdane 14h00 CA Bizertin

Olympique de Béja 14h00 CS Msaken

EGS Gafsa 14h00 ES Hammam-Sousse

Jendouba Sport 14h00 AS Gabés

JS Kairouanaise 14h00 Sfax Railways Sports

Dimanche 06 avril :

US Tataouine 14h00 Club Africain

ES Métlaoui 14h00 Espérance de Zarzis

Stade Tunisien 14h00 Olympique Sidi Bouzid

SS Mornag 14h00 Etoile du Sahel

GS Om Laarayes 14h00 AS Soliman

US Zriba-Hammam 14h00 Club Sportif Sfaxien

AS Jelma 14h00 PS Sakiet Eddaier

Lundi 07 avril :

US Monastirienne 14h00 JS Omrane

Mardi 08 avril :

CS Bembla 14h00 CS Hammam-Lif

Lundi 14 avril :

Espérance de Tunis 14h00 AS Kasserine