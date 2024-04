Coupe de Tunisie : Le tableaux des seizièmes de finale

Les rencontres des 16èmes de finale de la Coupe de Tunisie auront lieu selon le programme suivant :

Vendredi 19 avril :

AS Soliman 14h30 AS Gabés

AS Mehamedia 14h30 Club Athlétique Bizertin

AS Hamma 14h30 EGS Gafsa

CS Chebba 14h30 ES Jerba

ES Alouite 14h30 CS Korba

Club Sportif Sfaxien 17h30 AS Marsa

Samedi 20 avril :

ES Zarzis 14h30 Stade Tunisien

Ahly Sfaxien 14h30 US Ksibet Mediouni