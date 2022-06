Coupe de Tunisie : Les arbitres des huitièmes de finale

La Direction nationale d’arbitrage a dévoilé les noms des arbitres qui dirigeront les matchs des huitièmes de finale de la Coupe de Tunisie de football. Voici les désignations.

Mardi 7 juin

ES Kerib – AS Marsa : Oussema Chraiet

CA Bizertin – CSH Lif : Fradj Abdellaoui

CS Chebba – ES Zarzis : Aymen Nasri

ES Haffouz – US Ben Guerdane : Walid Mansouri

Mercredi 8 juin

Takelsa Sports – Club Africain : Haythem Kossai

AS Rejiche – US Monastir : Majdi Belhadj Ali

US Tataouine – CS Sfaxien : Youssef Srairi

CS Msaken – ES Tunis : Walid Jeridi

GnetNews