Coupe de Tunisie : Les résultats du premier tour préliminaire

Voici les résultats des rencontres du premier tour préliminaire de la Coupe de Tunisie disputées ce samedi :

CO Transports 2-2 (TAB 4-5) Bir Mcherga Sport

SC Ben Arous 1-0 CS Menzel Bouzelfa

ES Fahs 2-1 ES Beni Khalled

ES Gaafour 1-2 US Chebika

Wided Sers 3-0 US Sbeïtla

CS Hergla 0-1 Badr El Ain

CS Khenis 1-0 ES Beni Hassene

Nahdha Jammal 2-1 (AP) Stade Sportif Sfaxien

AS Hamma 1-0 (AP) FS Gtar

OS Chenini 4-0 CS Bir Lahmar

AS Zaouiet Sousse 0-0 (TAB 2-4) US Hammam-Zriba

Nasrallah Sport 1-3 Kerkenah Sport