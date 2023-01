Coupe de Tunisie : Les rÃ©sultats du premier tour prÃ©liminaire

Coupe de Tunisie : Les résultats du premier tour préliminaire

Voici les résultats des matches entre les formations des Ligues Amateurs Niveaux 1 et 2 qui ont eu lieu ce dimanche pour le compte du second tour préliminaire de la Coupe de Tunisie 2022-2023 :

Baath Bir Mcherga 1-1 (TAB 2-4) FC Hammamet

ES Kerib 1-0 FC Djerissa

AS Ariana 2-0 CS cheminots

Club Medjezien 0-0 (TAB 1-3) SA Menzel Bourguiba

PS Sakiet Eddaier 1-0 OC Kerkenah

AS Menzel Ennour 0-1 US Ksibet Mediouni

CS Messaadi 1-4 Ahly Hajri

ES El Jem 0-1 AS Zaouiet Sousse

US Ksour Essef 2-0 BS Bannani

ES Fahs 0-0 (TAB 4-1) ES Chorbane

Ahly Sfaxien 1-0 US Carthaginoise

US Chebika 0-1 BS Bouhajla

CS Bir Hfay 1-1 (TAB 3-4) AS Gtar

LPS Tozeur 1-0 MS Métlaoui

FC Mdhilla 3-0 BS Regueb

AS Djelma 2-1 OS Kebili

AS Hassi Amor 2-1 CS Djebiniana

AS Megrine 2-0 ES Tazarka

AS Sbikha 3-1 FS Ras Jebel

Stade Soussien 1-0 Sfax Railways Sports

AS Kasserine 2-1 ES Aloui

Alia Sport 2-2 (TAB 0-3) Stir Zarzouna

LS Sidi Bouzid (Forfait US Metouia) US Metouia

US Boussalem (Forfait CS Hajeb Laayoun) CS Hajeb Laayoun

OS Chenini (Reporté) ES Bouchamma