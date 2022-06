Coupe de Tunisie : L’USBG écarte le CAB

Après la qualification du Club Africain et du CS Sfaxien, c’est l’US Ben Guerdane qui vient s’ajouter à la liste des équipes qui disputeront les demies finale de la Coupe de Tunisie de football. Les Sudistes ont obtenu leur billet après avoir éliminé le CA Bizertin lors de la séance des tirs au but (6/4). Le match s’est terminé sur le score de parité (1/1) et le score n’a pas changé durant les prolongations.

