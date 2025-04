Coupe de Tunisie : Mercredi, le tirage au sort des huitièmes de finale

La Fédération Tunisienne de Football a communiqué la date et l’horaire du tirage au sort des 8èmes de finale de la Coupe de Tunisie.

La cérémonie du tirage aura lieu le mercredi 09 avril. La cérémonie débutera à 16h00.

Les matches de ce tour seront disputés les 30 avril et 01er mai.

Voici la liste des clubs qualifiés pour les 8èmes de finale de la Coupe de Tunisie :

Ligue 1 : US Monastirienne, Club Africain, Etoile du Sahel, Espérance de Zarzis, Stade Tunisien, Club Sportif Sfaxien, AS Soliman, EGS Gafsa, US Ben Guerdane, AS Gabés

Ligue 2 : CS Msaken, AS Jelma, JS Kairouanaise

Ligue amateurs niveau 1 : JS Mannouba

A jouer : (CS Hammam-Lif ou CS Bembla), (Espérance de Tunis ou AS Kasserine)