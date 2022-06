Coupe de Tunisie : Programme des huitièmes de finale

Les huit matchs comptant pour les huitièmes de finale de la Coupe de Tunisie de football seront disputés mardi 7 juin et mercredi 8 juin. Tous les matchs débuteront à partir de 16h. Voici les confrontations.

Mardi 7 juin

CA Bizertin – CSH Lif

CS Chebba – ES Zarzis

ES Haffouz – US Ben Guerdane

ES Kerib – AS Marsa

Mercredi 8 juin

CS Msaken – ES Tunis

AS Rejiche – US Monastir

CS Takelsa – Club Africain

Us Tataouine – CS Sfaxien

GnetNews