Coupe de Tunisie : Résultats du premier tour des ligues amateurs

Voici les résultats des matches du second tour préliminaire de la Coupe de Tunisie pour les clubs de la Ligue Nationale Amateurs Niveaux 1 et 2 et des Ligues Régionales disputés ce samedi :

CS Bembla 2-0 Stade Gafsien

GS Bekalta 0-0 (TAB 1-3) US Zriba-Hammam

Badr El Ain 2-1 AS Menzel Ennour

ES Feriana 0-1 CS Khenis

OS Chenini 1-2 (AP) Wided Sers