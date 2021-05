Coupe de Tunisie : Voici le programme des 8èmes de finale

Voici le programme des huitièmes de finale de la coupe de Tunisie de Football, prévus le dimanche 30 mai :

CS Sfaxien – SS Gafsien

CO Transports – CS Bembla

ES Metlaoui – AS Jelma

US Borj Cedria – US Monastir

AS Ariana – Olympique de Beja

Tabarka Sport – Club Africain

AS Soliman – US Ben Guerdane

ES Zarzis – Etoile du Sahel

GnetNews