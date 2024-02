Coupe de Tunisie : Voici le programme des seizièmes de finale

Voici le programme des 16èmes de finale de la Coupe de Tunisie :

US Ben Guerdane – Club Africain

ES Métlaoui – Union Sportive Monastirienne

Club Sportif Sfaxien – AS Marsa

OC Kerkenah – Espérance Sportive de Tunis

ES Zarzis – Stade Tunisien

FS Menzel Kamel – Olympique de Béja

AS Soliman – AS Gabés

Etoile Sportive du Sahel – ES Bouchemma

AS Hamma – EGS Gafsa

JS Omrane – US Tataouine

AS Mehamedia – Club Athlétique Bizertin

PS Sakiet Eddaier – ES Tazarka

SC Moknine – SC Ben Arous

CS Korba – ES Alouite

CS Chebba – ES Jerba

Ahly Sfaxien – US Ksibet Mediouni