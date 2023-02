Coupe de Tunisie : Voici les affiches des huitièmes de finale

Voici le programme des matches des huitièmes de finale de la Coupe de Tunisie 2022-2023 :

Stade Tunisien – Etoile du Sahel

ES Metlaoui – CS Chebba

Olympique de Béja – AS Kasserine

Club Athlétique Bizertin -EGS Gafsa

JS Omrane – Club Sportif Sfaxien

SA Menzel Bourguiba – ES Bouhajla

(Club Africain – EM Mahdia) – CS Msaken

(Espérance de Tunis – ES Jerba) – (US Ben Guerdane – US Monastirienne)

Les matches auront lieu les 19 et 22 février.