Coupe de Tunisie : Voici les arbitres des seiziÃ¨mes de finale

Coupe de Tunisie : Voici les arbitres des seizièmes de finale

La Direction nationale d’arbitrage a dévoilé les noms des arbitres qui dirigeront les matchs comptant pour les seizièmes de finale de la Coupe de Tunisie de football au programme à partir de ce mercredi. Voici les désignations.

Club Africain – Etoile du Sahel : Nidhal Letaief

US Tataouine – Makarem Mahdia : Amir Ayadi

Medzej El Beb – US Monastir : Sofiene Ketat

Club Sportif Takelsa – Etoile Sportive El Fahs : Walid Aouni

As Solimane – ES Zarzis : Oussema Bin Ishak

ES Metlaoui – CS Sfaxien : Amir Loucif

ESH Sousse – AS Rejiche : Karim Khemiri

JS Majel – CS Msaken : Jalel Sahbani

Zitouna Sports Chammakh – ES Tunis : Bedis Ben Salah

CSH Lif – Morjane Sports Tabarka : Annulée

CS Chebba – Olympique de Beja : Ameur Chouchane

CA Bizertin – Stade Tunisien : Oussema Razgallah

ES Krib – AS KAsserine : Nabil Hamedi

AS Marsa – Union Carthaginoise : Hamza Jaid

Es Haffouz – Essor Sportif : Khaled Gouider

AS Sebikha – US Ben Guerdane : Mahmoud Kssiaa

GnetNews