Coupe : L’ESS élimine l’EST ! Voici les résultats

L’Etoile Sportive du Sahel a battu l’Espérance Sportive de Tunis 1 à 0, mercredi après-midi à Rades, dans le cadre du choc des seizièmes de finale de la coupe de Tunisie. Le milieu de terrain, Jacques Mbé, sur corner, a inscrit l’unique but de la rencontre à la 35ème minute de jeu. Aucune surprise n’a été enregistrée dans les autres rencontres du jour.

Voici les résultats :

Club Africain – CS Hammam-Lif : 3/1

Mareth Sport – Tabarka Sport : 1/2

SS Gafsien – CS Redaief : 0/0 (TAB : 5/4)

US Menzel Bouzayen – AS Ariana : 0/2

AS Rejiche – US Ben Guerdane : 0/1

CS Sfaxien – CA Bizertin : 2/1

CO Transports – ES Hammam-Sousse : 0/0 (TAB : 7/6)

Enfidha Sports – AS Jelma : 0/2

Espérance de Tunis – Etoile du Sahel : 0/1

ES Tataouine – CS Bembla : 0/0 (TAB : 3/5)

Kawkab Zaouiet Sousse – ES Zarzis : 0/2 (Après prolongations)

