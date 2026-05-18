Coupure d’eau à Boumhel, Mornag et environs : une interruption prévue dès mardi soir

La SONEDE procède au raccordement d’un nouveau réservoir de 2 500 m³ dans la délégation de Mornag.

La Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE) annonce une perturbation et une coupure de la distribution d’eau courante à partir de mardi 19 mai à 21h00, affectant une partie de la zone de Boumhel, la zone urbaine de Mornag ainsi que plusieurs quartiers avoisinants : El Alaqa, Errihla, Errisala et Zaouiet Mornag.

L’interruption s’inscrit dans le cadre de travaux de renforcement des ressources hydrauliques dans la délégation de Mornag, portant sur le raccordement du nouveau réservoir de Béchala — d’une capacité de 2 500 m³ — à une conduite de distribution de 600 mm de diamètre.

La reprise progressive de l’approvisionnement est prévue mercredi 20 mai à partir de 7h00, à l’issue de travaux qui se poursuivront sans interruption jusqu’à leur achèvement.