2,7 millions de climatiseurs : quand le confort estival met le réseau électrique sous tension

Plus de la moitié des ménages tunisiens possèdent désormais un climatiseur, faisant peser une pression croissante sur le réseau électrique national en période estivale.

Le nombre de climatiseurs en Tunisie atteint aujourd’hui 2,7 millions d’unités, avec plus de 50 % des ménages équipés. C’est le chiffre qu’a livré Abdelkader Baccouche, directeur de l’efficacité énergétique dans le secteur du bâtiment à l’Agence nationale pour la maîtrise de l’énergie (ANME), lors d’une journée de réflexion organisée ce lundi à Tunis par la Chambre tuniso-française de commerce et d’industrie, consacrée aux défis du bâtiment durable, de l’efficacité énergétique et de l’innovation dans la construction.

Baccouche a précisé que les seuls climatiseurs résidentiels absorbent environ 50 % de la pointe de consommation électrique en été, qui a atteint 4,8 gigawatts en juillet 2024. L’utilisation simultanée de ces appareils lors des journées de forte chaleur génère une tension considérable sur l’ensemble du réseau électrique national.

Dans ce contexte, il a rappelé les ambitions de la stratégie nationale de l’énergie à l’horizon 2035 : réduire l’intensité carbone de 45 % d’ici 2030 et porter la part des énergies renouvelables dans le mix électrique à 35 % à cette même échéance.

Plusieurs programmes nationaux d’efficacité énergétique ont également été présentés, parmi lesquels le remplacement de 4 millions d’ampoules classiques par des LED, le programme « mosquée écologique », ainsi que des projets d’équipement des établissements publics en énergie solaire et d’amélioration de leurs installations électriques et de climatisation, dans l’objectif de réduire la consommation et alléger les factures énergétiques.