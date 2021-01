Covid-19 : Le patronat appelle Ã  la vaccination de lâ€™ensemble des Tunisiens

Covid-19 : Le patronat appelle à la vaccination de l’ensemble des Tunisiens

L’UTICA considère la préservation de la santé et le sauvetage de l’économie nationale, comme étant parmi les plus importantes priorités de l’étape à venir, et appelle « à amorcer les réformes structurelles nécessaires dont la Tunisie a besoin, de manière à améliorer le climat des affaires et de l’investissement, à consolider la paix civile, à préserver le développement régional juste et équilibré, ainsi que la pérennité des entreprises ».

« Suite au vote de confiance accordée aux nouveaux ministres du gouvernement de Hichem Mechichi, l’organisation patronale appelle à accélérer le démarrage de la campagne de vaccination contre le Coronavirus, et à la nécessité à ce qu’elle touche l’ensemble des Tunisiens, ce qui contribue au retour à la vie normale, et à la reprise économique ».

Le patronat plaide pour « le soutien des secteurs économiques touchés par les répercussions du Coronavirus, notamment les plus fragiles, et à décréter un programme d’aide spécifique destiné aux professions dont l’activité a baissé, à cause du confinement et du couvre-feu, à l’instar des cafés, restaurants et du transport, ainsi que le secteur de l’artisanat, du fait du recul du tourisme. »

L’organisation réitère son respect « au droit des Tunisiens, à la protestation et à la manifestation pacifique, conformément aux lois en vigueur », affirmant « la nécessité d’écouter la jeunesse, et d’interagir avec ses problèmes, loin de toutes les surenchères ».

Le patronat appelle la classe politique, les députés et les différentes forces nationales, « à faire montre de sagesse, et à tenir compte du caractère critique de l’étape, en faisant transcender l’intérêt national suprême, et à parvenir au consensus, afin de surmonter les difficultés majeures auxquelles fait face le pays dans les différents secteurs, notamment sur les plans sanitaire, social, économique et financier ».

Gnetnews