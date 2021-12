Publication du décret relatif à un crédit de 300 millions de dollars accordé par l’Algérie à la Tunisie

TAP-Un décret relatif à l’adoption du protocole financier, en vertu duquel la Tunisie obtient de l’Algérie, un crédit de 300 millions de dollars (environ 865.35 MD) est paru dans le JORT du 13 décembre 2021.

Ce protocole financier a été signé le 9 décembre 2021, entre les deux gouvernements algérien et tunisien. Sa parution au JORT intervient la veille de la visite annoncée du Président algérien Abdelmadjid Tebboune, en Tunisie pour les 15 et 16 décembre 2021.

La Tunisie confrontée à une crise économique et financière, trouve de plus en plus de difficultés à mobiliser les ressources financières pour boucler le budget complémentaire de 2021, et le budget de l’année 2022, notamment après la dégradation de sa notation souveraine et le retard enregistré dans ces négociations avec le FMI.

Selon la loi de finances complémentaire (LFC), le déficit du budget de l’Etat pour l’exercice 2021 s’est aggravé de 38% pour se situer à 9792 millions de dinars(MD), contre 7094 MD prévus par la loi des finances pour l’année 2021.

Les besoins d’endettement de la Tunisie ont augmenté pour atteindre 21,1 milliards de dinars, contre 18,7 milliards de dinars programmés dans le budget initial de l’année 2021. Le gouvernement compte financer le déficit et couvrir les charges de trésor en mobilisant des ressources d’ emprunts extérieurs de 12 150 MD et des ressources d’emprunts intérieurs de 8 120 MD, outre des ressources de trésor de 801 MD.

Des responsables de l’Etat ont affirmé durant les journées de l’entreprise tenues la semaine dernière à Sousse, qu’un nouveau programme de réformes est en cours d’examen entre le gouvernement et le FMI et qu’un accord entre les deux parties est attendu au début 2022 .